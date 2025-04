Comune di Casoria: cittadinanza onoraria a Pasquale La Rocca Il sindaco Raffaele Bene: "Modello di passione ed umiltà per i nostri giovani"

Un tributo sentito e partecipato ha avuto luogo oggi nella sala consiliare del comune di Casoria, dove il Sindaco Raffaele Bene ha conferito la cittadinanza onoraria a Pasquale La Rocca, ballerino di fama internazionale, originario di Casoria e vincitore di tre edizioni del celebre show televisivo Ballando con le Stelle - due in Italia e una in Belgio.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, con una sala gremita di giovani, amici e concittadini che hanno voluto rendere omaggio a un talento cresciuto proprio a Casoria, e partito da qui per inseguire - e realizzare - i suoi sogni. A moderare l’incontro è stato Nando Troise, direttore di Casoria Due, che ha ripercorso la carriera straordinaria di La Rocca e il legame profondo con la sua città d’origine.

A proporre la cittadinanza onoraria è stato il consigliere comunale Francesco D’Anna, che ha sottolineato come Pasquale rappresenti un modello per tanti giovani: l’atto venne approvato in Consiglio Comunale lo scorso dicembre.

“Pasquale La Rocca è un orgoglio ed un’eccellenza per la nostra Città - ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene nel consegnare la cittadinanza -. Il suo talento ha incantato il pubblico internazionale, ma la cosa più bella è che non ha mai dimenticato le sue radici. Oggi celebriamo non solo un artista, ma un esempio di passione, umiltà e perseveranza.

Questa cittadinanza onoraria è il nostro modo di dirgli: Casoria ti ha visto partire, ma è fiera di accoglierti ancora, oggi più che mai, come uno dei suoi figli migliori.” Nel consegnare l’onorificenza Bene ha strappato alla star la promessa di tornare in Città quando partiranno le attività del teatro comunale in corso di realizzazione nel plesso della scuola Carducci-King.

Emozionato da tanto affetto, Pasquale La Rocca ha ringraziato l’Amministrazione e tutti i presenti:

“Casoria è casa mia, sempre. Sono partito da qui con una valigia piena di sogni e oggi torno con un cuore pieno di gratitudine. Voglio dire ai ragazzi presenti che i sogni non hanno confini: credeteci, lavorate duro, non abbiate paura di cadere. Sono partito da Casoria per girare il mondo ma conservo nel cuore gli affetti e gli insegnamenti della mia terra.”

L’amministrazione comunale, con questa onorificenza, ha voluto sottolineare l’importanza di celebrare le eccellenze del territorio che diventano simboli positivi e punti di riferimento per le nuove generazioni.