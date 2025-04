Acerra: al via la bonifica di Calabricito dopo anni di attesa E' un grande risultato per il territorio

Al via la bonifica di Calabricito. Con la firma del contratto tra la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto europea ed il Comune di Acerra è ufficialmente iniziata l’attività di risanamento del luogo simbolo in materia ambientale che da anni aspettava il recupero.

Un grande risultato per la città di Acerra che arriva per merito dell’incessante lavoro dell’amministrazione comunale in continuità con quelle precedenti e degli uffici dell’ente. Un lavoro che grazie alla filiera

istituzionale instaurata con la Regione Campania ha saputo intercettare i fondi – oltre 2 milioni di

euro – necessari all’esecuzione del piano di caratterizzazione previa rimozione dei rifiuti della discarica abusiva di Calabricito, in un’area che si estende per circa 25mila metri quadri.

Un intervento che fa parte dell’accordo operativo del 2009 tra il ministero dell’ambiente, il comune di Acerra, la regione Campania e l’allora commissario per l’emergenza rifiuti (al quale è subentrata la regione Campania alla cessazione dello stato di emergenza) in cui rientra l’intervento di bonifica compreso di tutte le attività connesse, compresa la messa in sicurezza, con i costi oggi a carico della Regione.

Un complesso iter amministrativo seguito in ogni suo passaggio e portato a conclusione dagli uffici del Comune di Acerra.

I tempi previsti dal cronoprogramma sono di circa un anno. “Abbiamo dimostrato che ci siamo portati avanti con responsabilità rispetto all’attività di risanamento ambientale - ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico - e l’avvio della bonifica di Calabricito rappresenta un momento storico: ringrazio gli uffici dell’ente per come si sono adoperati affinchè si arrivasse a raggiungere un obiettivo fondamentale.

Ciò avvalora l’importanza per Acerra di avere riferimenti affidabili a livello regionale che sanno dare con serietà risposte concrete alle esigenze del territorio.

Con la firma del contratto, dunque, viene avviata la bonifica di Calabricito, ma noi guardiamo già al prossimo obiettivo: al commissario unico per la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati presenti nelle aree delle province di Napoli e Caserta, infatti, chiediamo di sostenerci nell’opera di risanamento delle criticità ambientali di altre aree”.