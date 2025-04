Castellammare di Stabia, divieto temporaneo di balneazione: ecco dove Una situazione momentanea, che non avrà alcun impatto sulla stagione estiva'

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante la villa comunale. La misura si è resa necessaria in via precauzionale, a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno influito sulla qualità delle acque.

I risultati delle analisi effettuate da Arpac il 14 aprile scorso hanno fatto registrare un valore degli enterococchi pari a 238ml sul valore limite di 200/100 ml.

Dati che hanno indotto il primo cittadino a revocare la balneazione nel tratto di mare antistante la villa comunale e a chiedere contestualmente all'agenzia regionale di provvedere a fare nuovi analisi.

"Si tratta di una decisione presa con senso di responsabilità. La spiaggia resta pienamente accessibile, ma per precauzione è meglio evitare la balneazione in questi giorni. Abbiamo già predisposto, insieme ad Arpac, controlli aggiuntivi che verranno effettuati nei prossimi giorni. Confidiamo che si tratti di una situazione momentanea, che non avrà alcun impatto sulla stagione estiva, che anzi si preannuncia ricca e positiva" - fa sapere il sindaco Vicinanza.

L’amministrazione ha già avviato gli interventi di pulizia dell’arenile, mentre la Gori è all'opera sul rivo San Marco, sta completando l'intervento nell'ambito del progetto di 'allontanamento delle acque meteoriche' per garantire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare ristagni che potrebbero compromettere la qualità del mare.

Contestualmente, prossimamente inizieranno i lavori per l’installazione di docce, bagni e spogliatoi lungo tutto il litorale. In collaborazione con la Capitaneria di Porto, saranno inoltre riposizionate le boe di delimitazione delle aree di balneazione, come già avvenuto lo scorso anno.

"Lavoriamo ogni giorno per garantire ai cittadini e ai tanti turisti che scelgono Castellammare di Stabia una stagione balneare sicura, accogliente e degna delle nostre bellezze" - conclude il primo cittadino.