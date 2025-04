Arzano, sicurezza: più controlli e 40 nuove telecamere in paese Potenziata la videosorveglianza cittadina

Si è tenuto in prefettura a Napoli, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato la sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, e l’assessore alla polizia municipale, Ernesto Pollice.

Durante l’incontro, convocato anche alla luce del recente danneggiamento di due telecamere di videosorveglianza nel centro cittadino, il prefetto Michele di Bari ha espresso pieno sostegno all’amministrazione comunale, assicurando un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio arzanese.

L’amministrazione ha pronto un piano di potenziamento del progetto “Occhi aperti in città”: il sistema di videosorveglianza cittadino, che prevede l’installazione di ulteriori 40 telecamere per coprire in modo integrale e strategico i punti nevralgici della città: aree periferiche, snodi di accesso, zone commerciali e spazi pubblici particolarmente sensibili.

Il piano, realizzato con criteri tecnici e in raccordo con le esigenze del territorio, sarà condiviso e perfezionato con le forze dell’ordine, e si integrerà con gli impianti già attivi nella zona Asi, dando vita a una rete di monitoraggio capillare, coordinata e funzionale alla prevenzione e alla sicurezza urbana.

"Questo potenziamento - spiega l’assessore Ernesto Pollice - ci consentirà di rafforzare il presidio del territorio, migliorare la capacità di intervento e ampliare la copertura delle aree oggi meno sorvegliate. Un’infrastruttura al servizio della sicurezza, pensata in modo efficace e sostenibile".

"L’incontro con il Prefetto - dichiara la sindaca Cinzia Aruta - conferma che lo Stato è presente e che Arzano non è sola.

La nostra città ha scelto con coraggio la via della legalità, della trasparenza e della sicurezza. Nessuno potrà ostacolare questo cammino. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché ogni cittadina e ogni cittadino percepiscano la presenza concreta delle istituzioni e si sentano parte di una comunità tutelata e coesa".

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno quotidiano per una città più sicura, più giusta, più vivibile.

Con il potenziamento del sistema di videosorveglianza, quaranta nuovi “occhi elettronici” si uniranno alla rete esistente, contribuendo in modo decisivo a rendere Arzano un territorio sempre più controllato, moderno e protetto.