Castellammare di Stabia unita nel ricordo: il 25 aprile tra memoria e comunità "Una promessa che rinnoviamo ogni anno: quella di non arrenderci mai"

"Castellammare di Stabia, nel corso della sua storia, ha affrontato prove durissime. Eppure non ha mai smesso di credere nei valori della solidarietà, della giustizia, della libertà. Il 25 aprile non è solo memoria, è una promessa che rinnoviamo ogni anno: quella di non arrenderci mai" - è quanto dichiara il sindaco Luigi Vicinanza alla vigilia dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, presentando le iniziative in programma venerdì a Castellammare di Stabia.

Un anniversario che si svolgerà, seppur con toni di particolare sobrietà, nel dolore che ancora attraversa la comunità per la tragedia avvenuta sulla funivia del Monte Faito e nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Santo Padre.

"In questi giorni di lutto e sgomento – dichiara il sindaco Vicinanza – il ricordo della Liberazione assume un significato ancora più profondo. È un richiamo al coraggio e alla capacità del nostro popolo di rialzarsi nei momenti più bui. Proprio come accadde nel 1943, quando Castellammare di Stabia seppe liberarsi dal nazifascismo affidandosi al proprio senso di comunità, oggi più che mai dobbiamo stringerci insieme, nel rispetto, nel dolore e nella speranza".

Il programma. Le celebrazioni sono organizzate con il supporto dell'Anpi - comitato di sezione di Castellammare di Stabia - Gragnano, presieduto da Giuseppe Di Massa, e prenderanno il via alle ore 10.30 in Piazza Giacomo Matteotti con il raduno delle autorità civili e militari e dei cittadini.

Alle ore 11.00 inizierà il corteo che si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele per raggiungere Piazza Principe Umberto, dove si terrà la deposizione della corona davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

A seguire, il corteo si dirigerà verso la Villa Comunale per l’omaggio alle lapidi in onore del colonnello Manfredi Talamo e del comandante Domenico Baffigo. Seguirà la deposizione delle corone al Monumento della Resistenza al nazifascismo e al Marinaio, ubicati nella Villa Comunale.

Alle ore 12.00 circa è previsto l’arrivo in Piazza Giovanni XXIII per la deposizione delle corone alle lapidi in onore dei caduti per la Resistenza (ANPI), alla Città Medaglia d’oro al Merito Civile e alle vittime dell’assalto fascista a Piazza Spartaco.