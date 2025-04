Via alla deblattizzazione nel territorio di Casoria: coinvolte oltre 400 strade Il sindaco Raffaele Bene: "Programmazione per garantire vivibilità"

Partirà nella notte tra il 24 e il 25 aprile il nuovo piano straordinario di deblattizzazione promosso dal Comune di Casoria.

Il programma, articolato in 4 macro cicli di intervento, interesserà oltre 400 strade e sarà attuato in orario notturno, per ridurre al minimo i disagi ai cittadini.

L’iniziativa coinvolgerà 18 aree del territorio comunale, in un’azione capillare che punta a contrastare la presenza di blatte, migliorando il decoro e l’igiene urbana, soprattutto in vista della stagione estiva.

"Questo intervento - ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene - è parte di una programmazione puntuale che guarda alla salute pubblica e alla qualità della vita dei cittadini.

La deblattizzazione, assieme alle altre attività di igiene urbana e disinfestazione, è una delle nostre priorità per mantenere Casoria pulita e vivibile. Abbiamo voluto strutturare un piano efficace e continuativo, che copra tutto il territorio comunale".

Soddisfatto anche l' assessore all'ambiente del comune di Casoria, Valerio Cresci: "Grazie a un’attenta mappatura ed a un lavoro puntuale degli Uffici del settore ambiente siamo riusciti a pianificare un intervento mirato e sistematico.

E' un intervento richiesto a gran voce dai cittadini che invitiamo alla massima collaborazione ed a segnalare eventuali criticità".