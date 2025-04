Archeologia, cultura, turismo e sviluppo: un futuro da scrivere in sinergia Una visione condivisa e un nuovo patto per il territorio a Sorrento

Un nuovo patto per disegnare il futuro di uno dei territori più ricchi di storia e potenzialità del Mediterraneo. È questo l’obiettivo del convegno "Archeologia, cultura, turismo e sviluppo: un futuro da scrivere con la forza delle sinergie", in programma domani, martedì 30 aprile, alle ore 10.30 al teatro Tasso di Sorrento.

L’iniziativa, promossa dal quotidiano Metropolis in collaborazione con la Fondazione Sorrento e il supporto di numerose istituzioni territoriali, vuole essere non solo un momento di confronto, ma un atto concreto per costruire una rete stabile tra enti pubblici, professionisti, operatori culturali, mondo dell’impresa e dell’informazione.

Ad aprire i lavori sarà Raffaele Schettino, direttore di Metropolis. Seguiranno i saluti istituzionali di Felice Casucci (Regione Campania), Giuseppe Cirillo (Città Metropolitana di Napoli), Ciro Buonajuto (Anci), Gennaro Annunziata (Ordine degli Ingegneri di Napoli), Ottavio Lucarelli (Ordine dei Giornalisti della Campania) e Mario Gargiulo, amministratore delegato della Fondazione Sorrento.

Tra gli interventi tecnici spicca quello di Vincenzo Calvanese, dell’Ufficio tecnico del Parco Archeologico di Pompei, che illustrerà esempi concreti di sinergia tra ingegneria, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

A seguire, il confronto tra i sindaci dei principali comuni dell’area vesuviana e sorrentina: Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Carmine Lo Sapio (Pompei), Pasquale Di Lauro (Boscoreale) e Massimo Coppola (Sorrento).

Un tavolo che intende avviare un dialogo strutturato tra territori uniti da storia, cultura e vocazione turistica, ma spesso divisi da confini amministrativi.

Nel corso dell’evento sarà conferito il Premio “Metropolis”, promosso dalla Fondazione Scudieri, a Silvia Martina Bertesago, responsabile del Pompeii Children’s Museum, per il suo impegno nel rendere il patrimonio archeologico accessibile e educativo anche per i più piccoli. Un segnale chiaro: una Pompei pensata per i bambini è una Pompei proiettata verso il futuro.

A chiudere i lavori sarà Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, che negli ultimi anni ha saputo incarnare una nuova idea di gestione culturale, fondata su apertura e partecipazione.



"Il convegno si inserisce all’interno del progetto Agorà Metropolis, un laboratorio di idee aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino della nostra comunità: uno spazio per ascoltare le proposte, intercettare le nuove energie che animano il territorio e offrire strumenti concreti per lo sviluppo dei territori".



Un’occasione per rafforzare il senso di responsabilità condivisa verso un patrimonio comune, e tradurre la bellezza del passato in un motore concreto per lo sviluppo economico, sociale e culturale del presente. Perché la Terra Felix è ancora un laboratorio vivo, capace di generare futuro.