Somma Vesuviana: citta eco sostenibile a misura di bambini Il sindaco Salvatore Di Sarno: "E' questo il nostro obiettivo"

"Continuiamo nella campagna di eco sostenibilità, con installazioni di dispositivi in grado di sanificare l'aria ed erogare acqua depurata, ma allo stesso tempo avverrà la consegna di borracce agli studenti delle scuole comunali.

In questo modo andiamo ad abbattere l’uso della plastica. Domani avremo la seconda installazione di un dispositivo in grado di depurare l’aria e proteggere l’ambiente vissuto dai bambini a scuola, ma anche di erogare acqua depurata.

L’installazione rientra nel piano d’intervento proposto dalla società Stei, nell’ambito di rigenerazione scuola del ministero dell’istruzione e del merito.

Il piano, prevede l’installazione, nelle scuole primarie comunali, di dispositivi che contemporaneamente sono sanificatori d’ambiente, d’aria ma anche depuratori ed erogatori d’acqua. Tutti i bambini non avranno più la necessità di portare acqua da casa e non dovranno più portare bottigliette di plastica. In molte famiglie si consuma acqua in bottiglie di plastica ed è con questa acqua che spesso i bambini riempiono le proprie borracce a casa, così invece I bambini potranno riempire la borraccia a scuola e con acqua pura.

Da una parte le famiglie risparmieranno sull’uso della risorsa acqua, dall’altra la comunità limiterà l’uso della plastica con ricadute positive sulla raccolta differenziata.

Il progetto fu presentato ed avviato nei mesi scorsi dall’assessore Pasqualina Rega". Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Il nostro obiettivo è rendere Somma Vesuviana una citta eco sostenibile, a misura di bambini e che possa fare passi in avanti sulla sostenibilità.

Il piano d’Intervento, l'acqua insegna la sete va in questa direzione dando la possibilità di evitare il consumo di plastica all’interno della scuola. I bambini potranno bere acqua in un ambiente protetto da allergie, virus e inquinamento.

Siamo dinanzi ad un nuovo modo di fare sinergia con il mondo scolastico. Portare all’interno della scuola un depuratore d’acqua – ha continuato Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - un sanificatore degli ambienti ed un abbattimento dell'uso delle plastiche, ritengo che sia un buon obiettivo. Dobbiamo essere comunità sostenibile e per questo ringrazio anche gli imprenditori che saranno parte del Piano d’Intervento”.

In questo modo i bambini potranno non portare l’acqua da casa con un risparmio economico per le famiglie ma anche di plastica.

Il messaggio sulla sostenibilità arriverà nelle case anche mediante le borracce personalizzate. A Somma Vesuviana nasce una rete per la sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento di cittadini, enti, privati. Andiamo a formare un senso critico. Se noi trattiamo bene il nostro territorio viviamo anche meglio. Non c’è qualcosa di articolato ma semplicemente tutti possono e magari devono essere parte di questo cambiamento".