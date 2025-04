Torre Annunziata: approvato in giunta il consuntivo 2024 Il testo ora in consiglio per l’approvazione finale. Cuccurullo: "Conti in ordine"

La giunta comunale ha approvato il bilancio consuntivo di gestione 2024. Il testo, proposto dall’assessore al bilancio Giuseppe Crescitelli, e che sarà adesso trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione finale, è il risultato del lavoro fatto in questi mesi dagli uffici e che consente all’amministrazione di programmare azioni, investimenti e accantonamenti in maniera concreta.

"Approviamo un bilancio consuntivo solido, con i conti in ordine che certifica un importante avanzo di gestione.

Ciò consentirà di ridurre per quest’anno l’accesso all’indebitamento per specifiche attività, in primis la manutenzione" spiega l’assessore Crescitelli.

"Così come fatto con il bilancio di previsione 2025, anche con questo rendiconto 2024 dimostriamo che stiamo procedendo in maniera ordinata sui conti dell’ente - spiega il sindaco - questo primo anno di amministrazione rappresenta la base per sviluppare in maniera incisiva la programmazione dei prossimi anni. Conti in ordine e rafforzamento della macchina comunale sono condizioni indispensabili per un’amministrazione efficiente al servizio della città".