Caos viabilità in via Acton, vertice urgente in Prefettura Lavori di consolidamento sul costone: ok temporaneo al transito dei veicoli, proseguono i lavori

Costone a rischio su via Acton, vertice in prefettura a Napoli. Si prova ad accelerare per concludere i lavori entro pochi mesi, per consentire la risoluzione dei gravi problemi legati alla circolazione in zona, già messa a dura prova dalla chiusura della panoramica.

Al momento si è deciso - in via temporanea - di far transitare i veicoli in sicurezza, mentre proseguono gli interventi. Si punta, in questo modo, ad alleviare i disagi soprattutto in vista del periodo estivo.