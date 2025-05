Nicoletta Grasso presenta il suo nuovo libro: Sofia e il mistero delle tabelline Un'avventura che unisce emozione, mistero e matematica

La scrittrice Nicoletta Grasso torna a incantare i giovani lettori con un’avventura che unisce emozione, mistero e… matematica!

Venerdì 17 maggio alle ore 10:30, presso il Mondadori Bookstore di San Giorgio a Cremano, sarà presentato il nuovo libro della serie edita da Fabbri: "Sofia e il mistero delle tabelline".

Il racconto riprende le vicende di Sofia, già protagonista del primo capitolo della serie, che ha conosciuto la misteriosa Ipazia, una bambina venuta dal passato. Da quel momento Sofia ha scoperto la bellezza dei numeri e ha persino fondato un club di matematica nella sua scuola. Ma qualcosa turba la tranquillità del gruppo: Enrico, uno dei suoi amici, è diventato distante e misterioso.

Che cosa nasconde? Sofia, armata di logica e determinazione, è pronta a risolvere anche questo enigma… con l’aiuto della matematica! Una storia coinvolgente e intelligente, pensata per bambine e bambini dai 6 anni in su, che trasforma la matematica in un’avventura da vivere con entusiasmo. L’ingresso alla presentazione è gratuito e aperto al pubblico.