Cantieri in corso: istruzione, inclusione e riqualificazione urbana Ecco Castellammare di Stabia

I due istituti scolastici a Fratte e a Scanzano, l'ex discoteca confiscata alla camorra che diventerà un centro polivalente, e il campo sportivo nel rione Cmi: continuano i lavori nei principali cantieri aperti a Castellammare di Stabia.

Nella mattinata di oggi, il sindaco Luigi Vicinanza, accompagnato dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici Giuseppe Di Capua e dai tecnici comunali, ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi.

"Si tratta di opere attese da tempo dalla cittadinanza, che rappresentano un investimento strategico per la rinascita e lo sviluppo di Castellammare di Stabia, sia in ambito sociale che educativo e sportivo" – ha dichiarato il primo cittadino.

"Opere pubbliche importanti, che stiamo portando avanti grazie a lavoro dei nostri uffici e dei nostri tecnici" - quanto dichiara il vicesindaco Giuseppe Di Capua.

Nuovi plessi scolastici a Scanzano e Fratte. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova scuola in via Muscogiuri, finanziata con 3 milioni di euro dal Pnrr, che ospiterà gli alunni dell'Istituto “Catello Salvati”. "Abbiamo il dovere di offrire ai nostri studenti spazi didattici moderni e funzionali", ha sottolineato il sindaco Vicinanza, ricordando anche l’impegno preso con le famiglie del quartiere lo scorso novembre.

Anche per la scuola di Fratte i lavori procedono speditamente. Il progetto di ristrutturazione, finanziato con oltre 2 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, prevede il completo recupero dell’edificio, con interventi mirati all’efficientamento energetico. Dopo anni di chiusura, i locali di Fratte torneranno finalmente ad essere fruibili.

Centro polifunzionale nell'ex Plan B. Procedono regolarmente i lavori di riconversione dell'ex discoteca confiscata alla camorra, situata in via Piombiera. Il progetto, finanziato con oltre 2 milioni di euro di fondi PNRR, darà vita a un centro polifunzionale destinato ai giovani, con impianti sportivi, laboratori, alloggi e un orto didattico per promuovere la cultura ambientale e la legalità. "Diventerà uno spazio aggregativo per le nuove generazioni, simbolo di riscatto e rinascita", ha commentato il sindaco Vicinanza.

Campo sportivo nel rione Cmi. Sono ufficialmente partiti i lavori per la riqualificazione del vecchio campo Siani, nel cuore del rione Cmi. Grazie a un finanziamento della Città Metropolitana, l’area abbandonata sarà trasformata in un centro sportivo polivalente a servizio del quartiere. L’intervento punta a restituire spazi sani e inclusivi alla comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.