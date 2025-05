Castellammare: Domani tutti in villa comunale aspettando la Juve Stabia! "Sarà un momento di condivisione, di orgoglio e di sostegno alla squadra di mister Pagliuca"

Il Comune di Castellammare di Stabia e la S.S. Juve Stabia invitano la cittadinanza a partecipare all’iniziativa che si terrà dpmani, domenica 25 maggio, a partire dalle ore 19.30, sull’arenile della villa comunale, per attendere insieme il rientro in città della squadra, reduce dalla trasferta di Cremona in occasione della semifinale di ritorno dei play off promozione per la Serie A.

Sarà un momento di condivisione, di orgoglio e di sostegno alla squadra di mister Pagliuca che sta rappresentando con onore i colori gialloblù.

A causa di limitazioni legate alle scelte aziendali di Dazn, non sarà possibile trasmettere la gara in diretta su maxischermo. Tuttavia, grazie alla collaborazione tra il Comune, la Società Sportiva e il quotidiano Metropolis, saranno previsti collegamenti in diretta video da Cremona con il presidente Andrea Langella, dirigenti, membri dello staff, giornalisti e tifosi presenti allo stadio, per mantenere vivo il legame tra la squadra e la città. A condurre la serata del dopo partita sarà il giornalista Tiziano Valle.

"Questa squadra ci sta facendo sognare e ci sta unendo. Anche se non potremo guardare insieme la partita, aspetteremo il loro ritorno con lo stesso entusiasmo e con il cuore gialloblù. Domenica saremo tutti lì, sull'arenile della villa comunale, per dimostrare che Castellammare di Stabia è con la Juve Stabia, sempre" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

"Ringraziamo il sindaco e il Comune per essere presente e seguirci con questa iniziativa e sentiremo il calore della nostra gente anche a distanza, dagli oltre mille che arriveranno fino a Cremona a sostenerci fino a tutti coloro che saranno presenti in villa comunale a Castellammare. Ora ci concentriamo sulla gara di domani con tutte le nostre forze" - queste le dichiarazioni del presidente Andrea Langella.