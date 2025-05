Prenditi Cura di Me, stasera la finale in diretta tv su Ottochannel Tv alle 21 Cinque finalisti e una sfavillante diretta tv dalle ore 21 dal teatro In Arte Vesuvio

Per la prima volta "Prenditi Cura di me" sbarca in diretta tv da un teatro, nel cuore di Napoli. Cresce l’attesa per la finale della quarta edizione del reality di Ottochannel tv . Chi vincerà tra Elena, Chiara, Fabio, Michele e Raffaele? Lo scopriremo stasera in diretta televisiva, dal teatro In Arte Vesuvio sul canale 16, a partire dalle ore 21. Cinque nomi per un vincitore, per una serata che si annuncia ricca di emozioni, intrattenimento, musica arte e sorprese.

Gaudino e Vigorito alla conduzione

A condurre la serata ci sarà Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta e ideatore del format, con Rosanna Vigorito, madrina del reality e proprietaria del Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta, che accompagneranno telespettatori e pubblico in un caleidoscopico viaggio attraverso la rinascita. Prove e voto in diretta tv dal palco di In Arte Vesvusio, consentiranno la proclamazione del vincitore di questa quarta edizione.

La giuria e il pubblico

Sul palco ci saranno i protagonisti, in platea a decidere una giuria di dieci giudici e il pubblico. Atmosfera di gran gala per una serata speciale per Ottochannel tv e il suo affezionato pubblico, mentre sono già aperti i casting della quinta edizione del reality. Se vuoi partecipare scrivi a Prenditicuradime@ottoproduction.it oppure contatta il numero 3274739599.