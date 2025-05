Castellammare di Stabia: tre nuovi agenti e videosorveglianza rafforzata Migliora la presenza della polizia municipale sul territorio

Sono tre i nuovi agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia che entreranno in servizio a partire dal mese di giugno rafforzando di fatto il presidio sul territorio e le attività di controllo e prevenzione.

A completare il quadro delle nuove risorse a servizio della città, sono state confermate le due maestre a tempo determinato per la scuola dell’infanzia “Carducci” e sono stati inseriti in pianta organica due nuovi impiegati amministrativi, che andranno a supportare le attività degli uffici comunali.

“Il nostro impegno per la sicurezza della città è concreto e costante. Con questi nuovi ingressi miglioriamo la presenza della Polizia Municipale sul territorio, a tutela dei cittadini e del decoro urbano” – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza che nella mattinata di venerdì 30 maggio ha accolto, insieme al vicesindaco con delega al personale Giuseppe Di Capua e al comandante della Polizia Municipale Francesco Del Gaudio, i tre agenti, augurando loro buon lavoro.

“Stiamo investendo nel capitale umano. Con queste assunzioni esauriamo di fatto la graduatoria ancora in essere ed, in attesa di bandire i nuovi concorsi, rafforziamo il numero di agenti in servizio per garantire una maggiore operatività anche in vista della stagione estiva. Oltre ai tre agenti, al momento inseriremo anche due impiegati amministrativi e due maestre a tempo determinato per la scuola dell’infanzia “Carducci”, per potenziare i servizi e rispondere alle esigenze della comunità” – ha aggiunto il vicesindaco con delega al personale, Giuseppe Di Capua.

L'Amministrazione Comunale prosegue così il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana, anche attraverso l’ausilio tecnologico: lo scorso aprile, nel corso di una cerimonia alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del Questore, Maurizio Agricola, del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, e dei vertici delle forze dell'ordine, sono entrate in funzione 100 nuove videocamere di sorveglianza in vari punti strategici della città. In queste settimane continuano i lavori per collocarne altre, nell’ambito del piano di potenziamento della sicurezza in città.

Inoltre, fino a fine giugno, è ancora attiva nei weekend la zona rossa, voluta dalla Prefettura per un maggiore controllo nelle aree della movida, che vede impegnate le varie forze dell'ordine.

In vista dell’estate, infine, l’obiettivo è quello di prolungare la presenza degli agenti della Polizia Municipale fino a tarda notte nei fine settimana, come già avvenuto con successo lo scorso anno, per garantire maggiore tranquillità a residenti e turisti.