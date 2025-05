Una rete per i musei delle acque campane: convegno a Sant'Anastasia L'iniziativa finanziata dall'ente regionale, aderisce alla risoluzione Unesco Ihp

Il museo multimediale delle acque campane di Sant’Anastasia, ospiterà, venerdì 6 giugno 2025, a partire dalle ore 17.30, il convegno “Una rete per i musei delle acque campane”, voluto dall’associazione "Terre di Campania al termine di un progetto che ha visto l’ente impegnarsi in una capillare opera di studio e mappatura dei musei attinenti l’acqua presenti nella nostra regione. Tantissimi saranno i relatori. A fare gli onori di casa Carmine Esposito sindaco del comune di Sant’Anastasia.

Tale lavoro ha posto l’attenzione proprio sui musei campani, e più in generale, luoghi di interesse culturale, naturalistico e storico (acquari, sorgenti alimentanti acquedotti, cisterne, ecc…) in cui la presenza dell’acqua è un elemento preponderante o che presentano un forte legame con essa.

In alcuni di essi l’acqua è parte sostanziale della loro offerta culturale, in altri è un elemento complementare che arricchisce i percorsi museali e di visita. In entrambi i casi, riconoscendo in tali luoghi un importante veicolo di diffusione della conoscenza sulla risorsa idrica campana, nonché un potenziale efficacie mezzo di sensibilizzazione nei confronti di essa, e consapevole che le istituzioni museali hanno il fondamentale ruolo di diffondere e accrescere la cultura in maniera globale, l'associazione Terre di Campania, che già da lungo tempo si occupa, tra le sue varie attività, di realizzare progetti tesi a valorizzare il patrimonio museale campano nel suo complesso, ha voluto dedicare la propria attenzione alla realizzazione di tale iniziativa.

Al convegno interverranno Maddalena Venuso, presidente associazione Terre di Campania Aps, Carmine Esposito sindaco del comune di Sant’Anastasia, Eriberto Eulisse, direttore della rete mondiale Unesco dei musei dell'acqua, Olga Mangoni, docente ordinario di ecologia, coordinatore delle lauree triennale e magistrale in scienze naturali. dipartimento di biologia Unina, Silvia Fabbrocino, Distar dipartimento di scienze della Terra, dell'ambiente e delle risorse Unina, Ingv sezione di Napoli osservatorio Vesuviano, Stefania Capaldo consulente turismo, terme e benessere vice presidente nazionale di Federalberghi-Terme.

Sono stati invitati ad intervenire: Anita Florio, dirigente Uod 50.12.01 “Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” Regione Campania e i direttori dei musei, dei luoghi della cultura campani e delle istituzioni coinvolti nel progetto.

Modera l’incontro Vincenzo Sbrizzi, giornalista. L’evento è aperto al pubblico e per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente il museo multimediale delle acque campane di Sant’Anastasia.