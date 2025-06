Castellammare di Stabia, rifacimento segnaletica stradale: al via gli interventi Saranno istituiti divieti temporanei di sosta veicolare nei giorni e luoghi interessati dai lavori

A partire da domani martedì 3 giugno 2025, avranno inizio i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in diverse vie e piazze di Castellammare di Stabia.

Questo primo intervento mira a migliorare la sicurezza urbana, l’accessibilità degli spazi pubblici e il decoro cittadino. Le zone interessate sono: Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Giuseppe Mazzini, Piazza Principe Umberto, Via IV Novembre, Via Giuseppe Bonito, Via Caio Duilio e Piazza Unità d’Italia.

Il programma prevede il completo ripristino della segnaletica orizzontale e l’integrazione o sostituzione di quella verticale usurata o non più conforme.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, saranno istituiti divieti temporanei di sosta veicolare nei giorni e luoghi interessati dai lavori.

In particolare, domani 3 giugno sarà vietata la sosta su tutta Piazza Papa Giovanni XXIII e su ambo i lati di Via Giuseppe Mazzini.

Il 4 giugno il divieto di sosta sarà in vigore su tutta Piazza Principe Umberto. Il 6 giugno sarà interessata Via Giuseppe Bonito, mentre il 10 giugno i divieti saranno attivi su Via Caio Duilio e Piazza Unità d’Italia.