Post alluvio a Casamicciola, ecco i fondi per il Pio Monte della Misericordia Legnini sblocca 4 milioni e mezzo per recuperare l'immobile abbandonato da 50 anni

È stato firmato oggi dal commissario straordinario per la ricostruzione sull’isola di Ischia, Giovanni Legnini, il decreto che dispone il trasferimento al Comune di Casamicciola Terme di 4,5 milioni di euro, oltre agli oneri fiscali e di rogito, destinati all’acquisto del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia.

Le risorse sono finalizzate all’acquisizione del bene al patrimonio pubblico: il Pio Monte della Misericordia, simbolo storico e identitario dell’isola, rimasto in stato di abbandono per oltre cinquant’anni, sarà oggetto di un ampio progetto di recupero e rifunzionalizzazione, con l’obiettivo di coniugare la riqualificazione del tessuto urbano e sociale di Casamicciola Terme con gli interventi di ricostruzione, delocalizzazione e messa in sicurezza post sisma e post frana.

L’ambizioso programma, la cui progettazione è stata affidata all’Agenzia del Demanio in base a una convenzione già stipulata con il Comune, è il risultato di una collaborazione istituzionale tra la struttura commissariale, il Comune di Casamicciola Terme, l’Ente morale Pio Monte della Misericordia, l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

Ora, con il trasferimento delle risorse disposto con il decreto commissariale, potrà essere fissata la data per la sottoscrizione del rogito notarile, a cura dell’Ente morale Pio Monte della Misericordia e del Comune di Casamicciola Terme.