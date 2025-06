Castellammare di Stabia, sport e salute: convegno con Burioni e De Luca È in programma domani nella suggestiva cornice della Reggia Quisisana

Mario Pepe

È in programma domani nella suggestiva cornice della Reggia Quisisana di Castellammare di Stabia, la seconda edizione di “Sport, Salute, Benessere con i prodotti dei Monti Lattari”, l’evento promosso dal Parco Regionale dei Monti Lattari con il patrocinio della città di Castellammare di Stabia.

Una giornata di approfondimento e confronto sui temi della salute, dell’alimentazione e del benessere psico-fisico, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del noto virologo Roberto Burioni. Fortemente voluto dal presidente del Parco, Enzo Peluso, l’appuntamento intende valorizzare l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano, anche attraverso la riscoperta dei prodotti tipici dei Monti Lattari, in un percorso ambizioso che guarda alla definizione di una “dieta dei Lattari”, una declinazione locale e identitaria dei principi della Dieta Mediterranea.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali affidati al presidente del Parco Enzo Peluso, al sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza e al presidente della Società scientifica Anardi, Vincenzo Santonicola.

Porteranno infatti il loro contributo la professoressa Grazia Arpino, oncologa dell’Università Federico II di Napoli, il medico specializzando in medicina dello sport Raffaele Martorano e il nutrizionista Francesco Santonicola. Non mancheranno momenti di testimonianza e confronto: il rettore della Federico II Matteo Lorito interverrà per sottolineare il valore del progetto, mentre ci sarà anche il pluricampione di pallanuoto Pino Porzio. A chiudere la mattinata l'intervento del professor Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. A conclusione dei lavori, interverrà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.