Portici, Manfredi: "Qui modello virtuoso di gestione dei beni monumentali" La viita del sindaco metropolitano alla Reggia

"La Reggia di Portici è sicuramente un modello virtuoso nell'utilizzo dei beni culturali perché coniuga da sempre la tutela e la conservazione del bene con la sua fruizione pubblica.

Qui convive da sempre la funzione didattica-formativa dell'Università Federico II con il dipartimento di agraria e la funzione museale del sito, nonché la funzione civica, come ci raccomanda l'Unesco che non vuole contenitori vuoti, ma beni monumentali vissuti.

Mi impegnerò per portare qui, in questo gioiello della Città Metropolitana di Napoli, i funzionari Unesco affinché ne apprezzino il valore e possano prenderla in considerazione come eventuale prossima sede di una conferenza" ha affermato questa mattina il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi nel corso della giornata di studi

"Il Real Sito di Portici. Ricerche, restauri, prospettive" in corso presso la sala Cinese della Reggia di Portici.