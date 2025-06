"Abili alla vita sotto le stelle: inclusione sociale per ragazzi speciali" Protagonisti: l’ambasciatore del sorriso con il poliedrico Angelo Iannelli e il suo team

Martedi 24 giugno al lido Corderia di Castellammare di Stabia, si svolgerà l’evento di beneficenza "Abili alla vita sotto le stelle".

L'iniziativa vede la collaborazione dell’ l’associazione Abili alla Vita Aps , Adm associazione dipendenti Maricorderia di Castellammare di Stabia, la rete Cives e Vesuvius Aps.



L’evento è curato dall’attore Angelo Iannelli interprete di Pulcinella nel mondo, da sempre in difesa dei ragazzi meno fortunati.

La serata speciale inizierà dalle ore 20:00 con Pulcinella simbolo di speranza, seguirà la performance del cantante Lino Ragosta, successivamente sarà la volta della travolgente musica popolare della Paranza Vesuvius, infine il Piano Bar di Alfredo e Rossella.

Tra musica, teatro e degustazioni non mancheranno ospiti a sorpresa. L’evento è mirato per la realizzazione di un campetto per “Ragazzi speciali” presso la sede di Abili Alla Vita Aps del presidente Pasquale Santarpia vicepresidente Adm associazione dipendenti Maricorderia di Castellammare di Stabia.

Un ringraziamento viene rivolto al direttore Cv Alessandro Matrone per la vicinanza alla manifestazione di solidarietà.



"Mentre molti si godranno le vacanze, noi scegliamo di abbracciare chi vive giornate particolare di sofferenza, offrendo loro un sorriso di gioia sul mare sotto le stelle"