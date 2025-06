Di Nuzzo: "Il Forum dei Giovani deve rispettare le regole" Monito dell'assessore comunale a Castellammare di Stabia

"Costruire un Forum dei Giovani a Castellammare di Stabia è un impegno che ci sta a cuore. Ma può nascere solo dal rispetto delle regole, dalla responsabilità reciproca e da un confronto autentico, non da attacchi strumentali" - è quanto dichiara in una nota l'assessore comunale con delega alle politiche giovanili, Annalisa Di Nuzzo rispondendo alle recenti dichiarazioni pubbliche sul rinvio delle elezioni del Forum dei Giovani.

"L’amministrazione comunale ha sempre dimostrato piena disponibilità all’ascolto e al confronto: lo dimostra il fatto che il Regolamento del Forum dei Giovani è stato costruito e approvato proprio a seguito di un dialogo costante con le associazioni giovanili, attraverso incontri, osservazioni e confronti approfonditi. Le regole non sono state calate dall’alto, ma frutto di partecipazione" - continua la Di Nuzzo.

Il bando è stato pubblicato il 24 aprile con scadenza fissata al 16 giugno "quasi due mesi per consentire a chiunque di candidarsi nel pieno rispetto delle procedure. Non si è trattato di una esclusione arbitraria, ma della doverosa applicazione di regole note e condivise. C’è stato purtroppo un mancato rispetto delle regole minime di trasparenza, senza le quali non si può costruire alcun organismo credibile di rappresentanza. Nelle competizioni elettorali la forma è sostanza.

Un incidente di percorso che però non ferma la volontà dell'Amministrazione di continuare fin da subito il dialogo con tutti i gruppi giovanili, per trovare insieme la strada giusta per riorganizzare le elezioni, con l’obiettivo di garantire massima partecipazione ma anche legalità e pari opportunità" - conclude l'assessore.