Vicinanza: "Inaccettabili i disservizi al parcheggio della stazione Fs" Castellammare di Stabia: diffida alle società

Permangono le criticità presso il parcheggio della stazione delle Ferrovie dello Stato di Castellammare di Stabia, e il sindaco Luigi Vicinanza torna a diffidare la società che gestisce l’area, chiedendo un intervento immediato.

Nonostante la formale sollecitazione inviata lo scorso 24 maggio, con la quale il Sindaco aveva denunciato i malfunzionamenti ai varchi di accesso e uscita, le lunghe code di automobili incolonnate e il disservizio delle casse automatiche – all’epoca abilitate solo ai pagamenti con banconote - le criticità persistono e continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini.

I disagi per gli automobilisti sono tali che, in più occasioni, si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale.

"Attualmente - denuncia il primo cittadino - risulta funzionante una sola cassa automatica, abilitata esclusivamente ai pagamenti con carta di credito, senza possibilità di utilizzo di contanti. Inoltre, manca qualsiasi avviso informativo all’ingresso del parcheggio, che possa informare preventivamente gli utenti della situazione".

"Questa situazione sta generando gravi disagi agli utenti, disordini alla viabilità e rischi per l’ordine pubblico, soprattutto nel fine settimana e in piena stagione estiva. Non possiamo tollerare ulteriori ritardi: il servizio deve essere pienamente funzionale e garantire assistenza agli utenti" - sottolinea il sindaco Vicinanza.