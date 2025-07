Sant'Agnello: presentazione del portale turistico istituzionale uno spazio virtuale dove raccontare le iniziative, i servizi, la cultura ed altro ancora

Giovedì 3 luglio 2025 verrà presentato ufficialmente, alla cittadinanza e agli operatori del settore, il portale turistico istituzionale “Sant’Agnello Tourism”, uno spazio virtuale dove raccontare le iniziative, i servizi, la cultura e le attività utili all’accoglienza e alla promozione territoriale.

L’appuntamento è per le ore 19:00 nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello. All’evento interverranno il Sindaco Antonino Coppola, l’Assessore al Turismo Marcello Aversa e Gianni Cioffi che, insieme al proprio team della Stylo Project, ha ideato il logo, creato i canali social dedicati e strutturato il portale turistico.

"Per la prima volta il Comune di Sant’Agnello si dota di un portale turistico istituzionale - dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore Marcello Aversa - È una scelta dettata dalla necessità di dialogare con un’utenza sempre più variegata e di stare al passo con la velocità delle informazioni, ma anche da una precisa volontà: raccontare in modo appassionato, responsabile e professionale la nostra Sant’Agnello anche a chi la sceglie per il tempo libero e le vacanze.

Sarà uno spazio digitale in continua evoluzione - sottolineano - dove le attività del settore potranno avere visibilità e le pagine diverranno man mano sempre più ricche di informazioni e di motivazioni per scegliere Sant’Agnello, “il cuore autentico della Penisola Sorrentina”, come recita il payoff scelto per il logo, nel rispetto dei cittadini e alla scoperta genuina della nostra straordinaria terra".