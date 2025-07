Pulizia urbana a Capri: i veicoli elettrici rivoluzionano la mobilità nei borghi Una soluzione operativa che coniuga funzionalità, affidabilità e rispetto per il territorio

In un contesto urbano sempre più esigente in termini di efficienza, silenziosità e sostenibilità, la gestione dei servizi di igiene urbana deve oggi confrontarsi con una sfida logistica complessa, soprattutto nei centri storici e in località turistiche ad alta densità come Capri.

Caratterizzata da un reticolo di vicoli stretti, pendenze accentuate e una mobilità limitata nei mesi di alta stagione, l’isola ha scelto di adottare una soluzione moderna ed efficiente affidandosi alla versatilità e alla compattezza dei veicoli elettrici VemGreen.

“Siamo orgogliosi che i nostri mezzi siano oggi al servizio della città di Capri”, dichiara Andrea Quaranta, Direttore Generale di VemGreen. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con la municipalità per garantire una soluzione operativa che coniugasse funzionalità, affidabilità e rispetto per il territorio. I risultati ottenuti ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.

La decisione della municipalità caprese di dotarsi di veicoli elettrici per il servizio di raccolta e spazzamento urbano nasce da una reale esigenza di ottimizzazione delle operazioni quotidiane, spesso rallentate da vincoli strutturali e logistici. In una realtà come Capri, dove le strade sono spesso accessibili solo a mezzi di dimensioni contenute e dove la pressione turistica impone ritmi operativi costanti e silenziosi, l’impiego di veicoli tradizionali risulta sempre meno sostenibile sia sul piano ambientale che su quello pratico.

I mezzi forniti da VemGreen rispondono in maniera puntuale a queste esigenze poiché totalmente elettrici, estremamente compatti e dotati di un raggio di sterzata ridotto, consentono manovre agevoli anche nei vicoli più angusti del centro storico.

La loro struttura modulare e leggera permette inoltre una gestione più fluida dei carichi, facilitando le attività di raccolta differenziata, svuotamento dei cestini e spazzamento quotidiano senza intralciare il flusso pedonale o compromettere la vivibilità degli spazi urbani.

“Le operazioni di pulizia urbana non devono rappresentare un disturbo per cittadini e turisti”, sottolinea ancora Andrea Quaranta, “ma un’attività integrata nel tessuto cittadino, capace di operare in silenzio, con efficienza e precisione. È esattamente ciò che i nostri veicoli consentono di fare: ridurre l’impatto operativo mantenendo elevato il livello di servizio”.

La fornitura dei veicoli elettrici a Capri segna dunque un ulteriore passo avanti nella modernizzazione dei servizi pubblici locali, dimostrando come l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate e progettate per il contesto urbano possa tradursi in benefici concreti per l’intera comunità.

In questo scenario, VemGreen si conferma partner strategico per tutte le amministrazioni che desiderano coniugare funzionalità operativa, rispetto per l’ambiente e qualità della vita.