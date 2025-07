Torre del Greco: Una città tra storia e innovazione L'iniziativa in programma venerdì 11 luglio alle ore 10.30, nell’aula consiliare di palazzo Baronale

Mario Pepe

Una città tra storia e innovazione: è l’iniziativa in programma venerdì 11 prossimo, alle ore 10.30, nell’aula consiliare di palazzo Baronale.

Sarà un’occasione importante, in quanto l’amministrazione comunale darà avvio alla fase di ascolto della cittadinanza e degli stakeholder in merito alle strategie di sviluppo che si intendono adottare per investire gli oltre 16 milioni di euro assegnati alla città nell’ambito dei fondi Prius.

Il programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile si propone di costruire una visione condivisa di sviluppo fondata sulla rigenerazione del tessuto fisico e sociale della città, attraverso una serie di interventi integrati in specifici ambiti strategici: riqualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio edilizio esistente; rafforzamento dei servizi di prossimità e della mobilità sostenibile; valorizzazione dell’identità culturale e paesaggistica; contrasto alle disuguaglianze sociali e territoriali; efficientamento energetico e resilienza ai cambiamenti climatici.

Particolare attenzione è rivolta ad esempio al ricco patrimonio storico e artistico, che comprende il centro storico, le ville vesuviane, la basilica di Santa Croce, il monastero degli zoccolanti, le aree archeologiche come Villa Sora e le tradizioni che caratterizzano l’identità locale. Ulteriore asse strategico è rappresentato dalla risorsa mare: dalla tradizione della pesca alla cantieristica navale artigianale passando per la valorizzare della fascia costiera e del porto.