Torre Annunziata: ufficializzato l'osservatorio per la legalità Nicolas Balzano è il presidente

Il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha nominato l’osservatorio permanente per la Legalità.

E’ stato pubblicato il decreto con il quale l’Amministrazione ha ricostituito l’organismo, con funzioni consultive e propositive, che collaborerà con il Comune su tematiche in difesa della legalità e prevenzione dei fenomeni di illegalità.

A presiedere l’osservatorio sarà Domenico Nicolas Balzano, avvocato penalista, vicepresidente dell’Unione Camere Penali d’Italia.

Ad affiancare Balzano 15 componenti, scelti tra amministratori comunali e esponenti dell’associazionismo civico, del mondo della scuola, delle forze dell’ordine e sigle sindacali, come previsto dal regolamento.

“Con la nomina dell’osservatorio mettiamo un altro tassello nell’azione quotidiana in difesa della legalità – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Tania Sorrentino - tra amministrazione Ccomunale e osservatorio ci sarà un costante confronto e saremo attenti ai suggerimenti che ci verranno sottoposti”.

Tra i compiti dell’Osservatorio anche quelli di studiare e analizzare i fenomeni criminali, promuovere la cultura della legalità, esprimere pareri su proposte e progetti del Comune e favorire processi di integrazione delle politiche sulla sicurezza e della legalità.

“L’avvocato Nicolas Balzano, prima di essere un grande esperto del diritto riconosciuto a livello nazionale, è un uomo dall’altissimo spessore culturale e morale - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – L’amministrazione comunale e la città tutta non possono che giovarsi di avere alla guida dell’Osservatorio un uomo della sua levatura”.

"Ho accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida che mi ha proposto il sindaco Cuccurullo – afferma l’avvocato Nicolas Balzano - La legalità è un tema fondamentale in una terra come la nostra e ha diverse narrazioni. C’è una narrazione più superficiale, dedicata prioritariamente al contrasto dei delitti. C’è poi una seconda narrazione, più profonda e che ha un livello d’impegno maggiore, più profondo, che ha come obiettivo la diffusione della cultura della legalità, ed è su questo che l’Osservatorio sarà impegnato".

Completano l’Osservatorio i seguenti componenti: Clelia Sansone, Fabio Giorgio, Francesca Caso, Salvatore Monaco, Lucio D’Avino (consiglieri comunali); Pasquale Del Prete (Presidente FAI Antiracket Ercolano), Tiziana Savarese e Maria Pisciuneri (dirigenti scolastiche), Maria Formisano (designata dall’Ordine degli Avvocati), Serenella Sessa (designata dall’associazione commercianti), Nicola Di Donna (UIL), Anna Fiorillo (Presidente Forum dei Giovani); Vincenzo Senatore (forze dell’ordine); Mariano Di Palma (referente Associazione Libera Campania), Don Paolino Franzese (designato dai Decanati).