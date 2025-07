Torre del Greco: Ecco Molini Street dell’associazione Resurgo Aps Un evento che celebra la cultura urbana e la creatività giovanile

Mario Pepe

L’associazione Resurgo APS presenta Molini Street, un evento che celebra la cultura urbana e la creatività giovanile attraverso sport, musica e arte. L’appuntamento è fissato per sabato e domenica, dalle 18 alle 24, presso l’area dei Molini Meridionali Marzoli. La manifestazione combinerà contemporaneamente un torneo di basket 3vs3 over 18, un dj set e opere di writing realizzate dal vivo, offrendo due giornate di aggregazione, espressione artistica e condivisione in un contesto urbano tutto da valorizzare.

Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre, pronte a sfidarsi in un’atmosfera all’insegna del fair play e della passione per lo sport.

L’intrattenimento musicale sarà curato non solo dal roster dell’associazione Resurgo, ma anche dai ragazzi di B-Side e Unplugged, realtà giovanili che condividono lo spirito culturale e collaborativo dell’iniziativa. Molini Street si svolge con il patrocinio del Comune di Torre del Greco e del Forum dei Giovani di Torre del Greco, e con la collaborazione dell’associazione Futura Torre e del collettivo Street Fighters Team.

L'associazione Resurgo Aps desidera rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Luigi Mennella e alla Consigliera con delega allo sport Valentina Ascione per il sostegno e l’attenzione all’iniziativa, che promuove la partecipazione attiva dei giovani e la valorizzazione del territorio. Un ulteriore ringraziamento alla Banca di Credito Popolare e al Café Street 45 per il supporto concreto alla realizzazione dell’evento.

"Come Resurgo crediamo fortemente nella cultura come strumento di crescita e riqualificazione del territorio - afferma il presidente Antonio Porzio -. Eventi come Molini Street nascono per dare spazio ai giovani che vogliono condividere passioni, talenti e visioni, contribuendo a costruire una comunità più viva e partecipata".