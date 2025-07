Funicolare di Capri: il futuro è arrivato anche qui Ecco una novità importante per gli utenti

La Funicolare di Capri si è dotata della tecnologia Emv Transit comunemente detta “Tap & go” che consente il pagamento del biglietto direttamente ai varchi di ingresso, senza più bisogno di recarsi in biglietteria per l’acquisto del titolo di viaggio.

Il pagamento viene effettuato esibendo ai lettori ottici, presenti su ogni singolo varco, una carta di credito o bancomat. In pochi secondi si aprirà il varco e verrà addebitato il costo della corsa sulla carta esibita.



Tale servizio, in caso di forte affluenza, tende sicuramente a limitare i tempi di attesa, in quanto elimina completamente la fase di acquisto dei titoli di viaggio. Per i Residenti e pendolari rimangono invariate le tariffe agevolate, sia per quanto riguarda la corsa singola, sia l’abbonamento, mensile o annuale.



L’amministratrice di funicolare di Capri Srl Anna La Rana in merito dichiara: "Sono molto soddisfatta del nuovo e rapido sistema di bigliettazione, a tutto vantaggio del turismo e della popolazione di Capri".