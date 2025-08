Bonifica fiume Sarno, prosegue il risanamento da parte delle Gori Tutto pronto per il varo delle condotte sottomarine

Un altro tassello per il disinquinamento del fiume Sarno. Martedì 5 agosto alle ore 9:30 nel comune di Torre Annunziata, in via Solferino (Area ASI), si svolgerà un evento su cantiere per condividere con la comunità un nuovo obiettivo ambientale: il varo delle condotte sottomarine funzionali al collettamento dei reflui al depuratore di Foce Sarno.

Lo rende noto la società Gori, impegnata da tempo in una delle sfide ambientali più importanti di sempre per la Campania. All'evento è prevista la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.