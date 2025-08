Rischio allagamenti a Licola: scatta l'allarme Riflettori puntati, questa volta in via Masseria Vecchia a Licola di Giugliano

Mario Pepe

Sempre più a rischio la sicurezza del territorio, tra frane, cedimenti di terreno e allagamenti da dissesto idrogeologico, senza voler dire poi, in tale drammatico scenario ambientale, di tombini saltati e strade bloccate, con conseguente pericolo per chi tenta di attraversarle a piedi. Riflettori puntati, questa volta in via Masseria Vecchia a Licola di Giugliano.

Umberto Mercurio, presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito”, denuncia che «tutto è immobile da due anni in via masseria Vecchia, la frana sta sempre lì come pure gli scarichi fognari, ma di tanto non frega nulla a nessuno».

Intanto, fioccano gli interrogativi nel merito e nel metodo della tematica in oggetto. C’è chi, ad esempio, si domanda e domanda all’assessorato alla Protezione Civile della Ragione Campania – Agenzia per la Difesa del Suolo, se sia stato attivato il presidio territoriale quale efficace strategia di prevenzione sul territorio e qualcun altro se il sindaco sia stato direttamente coinvolto, secondo la normativa di riferimento, nella comprensione e attuazione delle competenze emergenziali e di Protezione Civile.