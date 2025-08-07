Casoria, rivoluzione per il verde: siglato accordo con Sma Campania Immobile riqualificato per sede operativa e sei anni di interventi ambientali nei parchi e scuole

Un passo decisivo nella lotta al degrado urbano e nella valorizzazione del patrimonio pubblico. È questo il significato dell’accordo firmato tra il comune di Casoria e la società regionale Sma Campania S.p.A., che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito per sei anni di un immobile comunale in via Po, da adibire a base territoriale Sma per la gestione di attività di prevenzione ambientale e manutenzione del verde.

Il contratto - sottoscritto presso la casa comunale nella mattinata di oggi, 7 agosto insieme al presidente di Sma Campania Antonio Capasso - rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale finalizzata a restituire valore e funzione a un bene pubblico inutilizzato, trasformandolo in presidio operativo per la tutela del territorio.

“Siamo di fronte a un accordo che unisce concretezza e visione – dichiara il sindaco Raffaele Bene –. Grazie a questa convenzione, il Comune non solo valorizza un proprio bene ma ottiene in cambio un impegno pluriennale da parte di Sma per la manutenzione di ampie porzioni del nostro verde urbano, con benefici diretti per i cittadini e per l’ambiente.”

Immobile ristrutturato da Sma

L’immobile di via Po, composto da due porzioni catastali, sarà interamente ristrutturato e arredato a spese di Sma Campania, senza alcun onere per l’amministrazione. La società, che opera in house per la Regione Campania nel settore della prevenzione ambientale, userà la sede per il coordinamento delle proprie attività territoriali. L’immobile verrà anche assicurato da SMA, che si farà carico di tutte le utenze, tasse e spese condominiali.

Ma il valore strategico dell’accordo non si esaurisce nella riqualificazione dell’immobile. Per l’intera durata del comodato – sei anni – la SMA garantirà un piano annuale di interventi di manutenzione ambientale e del verde pubblico, in stretta collaborazione con il Comune.

In particolare, la società si impegna a: effettuare due attività di diserbo e pulizia all’anno nei parchi Erp di proprietà comunale, mettere in sicurezza le alberature e le scarpate presenti nei pressi degli immobili comunali, intervenire nelle aree verdi dei plessi scolastici pubblici, assicurare sei uomini per 80 ore all’anno destinati esclusivamente ad attività di manutenzione del verde e prevenzione ambientale.

Le aree interessate. Gli interventi riguarderanno specificamente:

Parco dei Pini (via Ada Negri), Parco Buontempo (via G. Watt), Parco Fontana (via G. Garibaldi) e tutte le aree verdi facenti parte degli istituti scolastici comunali.

“È un’operazione che guarda al decoro e alla sicurezza urbana – sottolinea l’assessore all’Ambiente Valerio Cresci –. Grazie alla presenza stabile di SMA sul territorio avremo interventi costanti, programmati, verificabili, con un risparmio di risorse e un miglioramento significativo del servizio. Il verde urbano sarà curato con maggiore regolarità.”

L’accordo è stato elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare approvato dal Consiglio comunale e ha ottenuto il via libera della Giunta lo scorso 30 luglio.

Un modello da replicare

La convenzione si configura come comodato d’uso modale, ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile, ovvero legato a obblighi specifici da parte del comodatario.

“Questa non è solo un’operazione di riuso - conclude Bene -. È un investimento sul futuro della città, perché ripristina un bene inutilizzato e garantisce un presidio attivo e competente per sei anni, con ricadute positive e immediate in termini di igiene, sicurezza e tutela dell’ambiente.”