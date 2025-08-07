Campi Flegrei: sopralluoghi sismici gratuiti fino al 31 agosto Ecco come fare domanda

C'è tempo fino al 31 agosto 2025 per presentare domanda di sopralluogo gratuito negli edifici residenziali situati nella zona dei Campi Flegrei, un’area ad alta attenzione sismica e vulcanica. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, è finalizzata a valutare la vulnerabilità sismica degli immobili privati, con l’obiettivo di classificarli secondo fasce di rischio e consentire, dove necessario, l’accesso a fondi per la riqualificazione.

Come richiedere il sopralluogo: la procedura online

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale della Protezione Civile, all’indirizzo https://istanze.protezionecivile.gov.it

Chi può fare domanda:

Per edifici monofamiliari: può presentare l’istanza il proprietario, l’usufruttuario, oppure il conduttore (purché delegato).

Per i condomìni: la richiesta deve essere inviata dall’amministratore condominiale.

Per edifici con più unità immobiliari non costituiti in condominio: l’istanza va inoltrata da un rappresentante designato dai proprietari.

Scadenze da ricordare: 31 agosto e 14 settembre

31 agosto 2025 è la scadenza ultima per presentare la domanda.

14 settembre 2025 è il termine fissato per l’effettuazione dei sopralluoghi.

Chi ha già fatto richiesta ed è stato contattato dal Comune per la programmazione del sopralluogo, è invitato a mettersi in contatto al più presto con gli uffici competenti, contattando il numero 081.7956114 o mandando una PEC all'indirizzo protezione.civile@pec.comune.napoli.it

Perché è importante partecipare

Questa operazione di mappatura tecnica non ha alcun costo per i cittadini e rappresenta un’opportunità concreta per verificare la sicurezza strutturale della propria abitazione. Inoltre, la classificazione ottenuta potrà essere utilizzata per accedere ai fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2025, dedicati alla riqualificazione sismica degli edifici privati.

Un’occasione fondamentale per tutelare la sicurezza delle famiglie e contribuire alla resilienza urbana in una delle aree più fragili del territorio campano, dal punto di vista geologico.