Castellammare di Stabia: il centro per l’Impiego resta in via Regina Margherita Tutto invariato per i prossimi 20 anni. La Regione riqualificherà l'immobile

"Gli uffici del Centro per l’Impiego resteranno a Castellammare di Stabia e, anzi, la Regione Campania si farà carico dei lavori di riqualificazione dell’immobile.

In questo modo garantiamo agli stabiesi la continuità di un servizio fondamentale in una sede già conosciuta e accessibile e ci assicuriamo allo stesso tempo un intervento di riqualificazione di un immobile di proprietà comunale a costo zero" - è quanto dichiarano il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e l'assessore con delega al patrimonio, Giuseppe Guida, a margine della stipula del comodato d’uso gratuito ventennale con la Regione Campania per i locali di proprietà comunale di Via Regina Margherita n. 74, che ospitano il Centro per l’Impiego.

L’accordo garantisce la permanenza dello sportello di servizi sul territorio stabiese e, grazie all’impegno della Regione, verranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell’immobile, per un valore complessivo di 508.650,69 euro.

Il centro per l’Impiego rappresenta un presidio essenziale per l’erogazione di servizi legati al lavoro e alle politiche attive, e la decisione della Giunta ne rafforza la centralità per il territorio.