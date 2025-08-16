Ferragosto a Castellammare: bilancio positivo tra mare libero e inclusione Un concetto innovativo di mare: accessibile a tutti.

In un’estate segnata dal 'caro spiaggia', che da nord a sud accende il dibattito pubblico, Castellammare di Stabia sceglie una strada diversa, puntando con decisione su un concetto innovativo di mare: un mare accessibile a tutti.

Mentre in Italia aumentano i costi di ombrelloni e lettini e cresce l’insoddisfazione per la scarsità di spazi pubblici, la spiaggia libera della Villa Comunale di Castellammare di Stabia si conferma un modello di riferimento: un arenile attrezzato, sicuro e inclusivo, dove il mare resta un bene comune.

Nella mattinata di Ferragosto, il sindaco Luigi Vicinanza, accompagnato dall'assessore Giuseppe Guida, ha voluto visitare i luoghi di maggiore affluenza, dai lidi di Pozzano fino alla spiaggia libera della Villa Comunale, quest’ultima letteralmente presa d’assalto da stabiesi e visitatori.

Qui, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una serie di servizi per tutti: passerelle per l’accesso in sicurezza, docce, spogliatoi, aree dedicate allo sport (campi di beach volley, canestri da basket e tavoli da ping pong), oltre alle sedie “job” per persone con disabilità rendendo la spiaggia accessibile a tutti. Un’area di oltre 50mila metri quadri di spiaggia libera attrezzata, oggi simbolo di una città che investe nella fruibilità e nell’inclusione.

“La spiaggia libera di Castellammare non è solo un’opportunità per i nostri cittadini, ma un messaggio forte e chiaro: il mare deve restare di tutti. È una scelta che guarda al futuro, intercettando le nuove sensibilità del turismo e restituendo dignità a un patrimonio che appartiene alla città” - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Un anno dopo la storica restituzione del mare agli stabiesi, il 5 agosto del 2024, l’arenile pubblico si conferma non solo come luogo di svago, ma anche come nuovo attrattore turistico capace di generare economia locale e valorizzare il territorio.

Sempre nel corso della mattinata di Ferragosto, il primo cittadino ha fatto visita alla centrale operativa della Polizia Municipale, per ringraziare agenti e operatori impegnati nel garantire sicurezza e assistenza. Grande apprezzamento, inoltre, per la Ztl, con orario continuo dalle 10 all'1.30 di notte, attivata in Villa Comunale, che ha reso l’area più vivibile e accogliente per famiglie, giovani e visitatori.

Sul fronte dei controlli, la Polizia Municipale nel corso della serata di Ferragosto ha fermato 27 veicoli, riscontrando irregolarità in 23 casi e redigendo complessivamente 25 verbali. Le violazioni hanno riguardato soprattutto la mancata revisione, l'assenza di copertura assicurativa, mentre un automobilista è stato sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro.