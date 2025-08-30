Giugliano in Campania: cani abbandonati sotto il sole, oggi la protesta La manifestazione indetta dall'associazione Meta

Mario Pepe

I proprietari vanno in vacanza, abbandonano due cani nel cortile. Quello legato alla cyclette, sotto il solleone, muore di un colpo di calore.

Sono passati circa venti giorni, l’estate sta finendo e c’è il rischio che episodi come questo, pura crudeltà di cui purtroppo abbondano le cronache, cadano rapidamente nel dimenticatoio.

Perciò l’associazione Meta ha indetto per oggi una manifestazione a Giugliano, in via Madonna del Pantano, dove si è verificato l’orribile episodio del cane legato alla cyclette e morto di caldo.

Aderiscono le sezioni Leidaa di Napoli e Villaricca. “La differenza - ricorda l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa - è che dal 1° luglio è in vigore la legge Brambilla che punisce questi atti ignobili e scandalosi: chi, abbandonandolo, provoca la morte dell’animale rischia fino a 3 anni di reclusione e 45 mila euro di multa”