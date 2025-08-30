Giugliano in Campania: cani abbandonati sotto il sole, oggi la protesta

La manifestazione indetta dall'associazione Meta

giugliano in campania cani abbandonati sotto il sole oggi la protesta

L'associazione Meta ha indetto per oggi una manifestazione a Giugliano, in via Madonna del Pantano, dove si è verificato l’orribile episodio del cane legato alla cyclette e morto di caldo.--

Giugliano in Campania.  

 

Mario Pepe

I proprietari vanno in vacanza, abbandonano due cani nel cortile. Quello legato alla cyclette, sotto il solleone, muore di un colpo di calore.

Sono passati circa venti giorni, l’estate sta finendo e c’è il rischio che episodi come questo, pura crudeltà di cui purtroppo abbondano le cronache, cadano rapidamente nel dimenticatoio.

Perciò l’associazione Meta ha indetto per oggi una manifestazione a Giugliano, in via Madonna del Pantano, dove si è verificato l’orribile episodio del cane legato alla cyclette e morto di caldo.

Aderiscono le sezioni Leidaa di Napoli e Villaricca. “La differenza - ricorda l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa - è che dal 1° luglio è in vigore la legge Brambilla che punisce questi atti ignobili e scandalosi: chi, abbandonandolo, provoca la morte dell’animale rischia fino a 3 anni di reclusione e 45 mila euro di multa”

Ultime Notizie