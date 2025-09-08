Le reliquie di San Severino Vescovo tornano nelle Marche Sottoscritta la "Pergamena dell'amicizia" tra i due Comuni

di Mario Pepe

Dopo il terzo trasferimento, oggi da Comiziano le reliquie di San Severino Vescovo sono tornate a San Severino Marche. Una delegazione del comune del Nolano, guidata dal parroco Giovanni Kumar, ha effettuato una nel centro marchigiano.

Il Comitato per i festeggiamenti campano aveva chiesto per la terza volta, dopo la prima del 1980, la presenza delle sacre spoglie nella cittadina che venera il santo come patrono. Durante le celebrazioni, l'assessora alla Cultura di San Severino Marche, Vanna Bianconi, e il sindaco di Comiziano, Severino Nappi, hanno sottoscritto una "Pergamena dell'Amicizia" che formalizza il Patto di Amicizia siglato a giugno dai sindaci Rosa Piermattei e Severino Nappi.

Il tutto per consolidare i legami spirituali, culturali e sociali tra le due comunità.