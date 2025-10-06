Torre del Greco: Grande successo per la festa dei mare La rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

Successo per la Festa del mare, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l’assessore alle politiche del mare Salvatore Piro e la consigliera comunale Carmela Pomposo.

Due giornate intense, tra arte, cultura e spettacolo, che hanno saputo raccontare l’anima marinara della città, dalle tradizioni storiche alle nuove forme di creatività. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo gli spazi del molo di ponente e degli ex Molini Meridionali Marzoli, trasformati per l’occasione in un vivace contenitore culturale.

Applausi e grande partecipazione hanno accompagnato le performance teatrali, i concerti e le esibizioni artistiche curate sotto la direzione di Luigi Ferrone per Crown Production, con il coinvolgimento delle scuole cittadine, tra cui gli istituti Cristoforo Colombo e Francesco Degni. Non sono mancati i momenti di convivialità grazie all’area food, che ha saputo conquistare tutti i palati: dal classico cuoppo di pesce alla pizza fritta preparata sull’Ape, fino ai panini gourmet con mortadella e stracciata.

Grande interesse anche per gli otto stand artigianali e hobbistici, che hanno proposto creazioni originali e prodotti fatti a mano, valorizzando il talento e la passione del territorio. “La Festa del mare - ha detto Mennella - si conferma un appuntamento importante per Torre del Greco, capace di esaltare il mare non solo come simbolo d’identità, ma anche come risorsa chiave per la crescita culturale ed economica della città”.