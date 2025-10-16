Parco Verde a Caivano: da sabato nuovo polo sanitario Si tratta della riqualificazione di un plesso scolastico concesso dal Comune di Caivano nel 2022

Mario Pepe

È in programma sabato alle 9,30 l'inauguraziione del nuovo Polo sanitario al Parco Verde. Parteciperanno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni. L' opera è stata finanziata nell'ambito della missione 6 "Salute" del PNRR 2021/2026 e rafforza l'assistenza sanitaria di prossimità per i 72.000 cittadini del Distretto 45 (Caivano, Cardito e Crispano). Il complesso, situato in Viale Dalia (Parco Verde), nasce dalla riqualificazione di un plesso scolastico concesso dal Comune di Caivano nel 2022.