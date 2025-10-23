Torre del Greco: trasporto scolastico, servizio potenziato Da domani, venerdì 24 ottobre, parte la rimodulazione

Mario Pepe

Da domani, venerdì 24 ottobre, parte la rimodulazione del piano di trasporto scolastico per l’anno in corso. In particolare, come indicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, saranno cambiate alcune percorrenze degli scuolabus già in servizio e soprattutto saranno aggiunte quattro nuove corse (in alcuni casi si è proceduto alla duplicazione di linee già esistenti), in maniera da soddisfare la richiesta risultata essere maggiore in termini numerici rispetto ai dati storicamente registrati negli anni passati, richiesta che aveva portato inizialmente ad un esubero di 72 utenti, le cui istanze - attraverso questa rimodulazione - sono state ora tutte accolte.

“Si tratta – afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino – di un risultato importante e per nulla scontato ottenuto dall’amministrazione comunale, che ha immediatamente preso in carico l’esigenza degli utenti le cui istanze risultavano in esubero. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza l’impegno dell’ufficio pubblica istruzione guidato dal dirigente Gaetano Camarda, che ha visto il lavoro inteso in particolare del rup Carlo Cristarelli e del dec Ilaria Ascione”.