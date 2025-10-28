Torre Annunziata: fornitura gratuita o parziale dei libri di testo Al via la distribuzione dei contributi

Al via la fornitura dei contributi per la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico 2025-2026. Dalle ore 15:00 di oggi, martedì 28 ottobre, ogni beneficiario (l’elenco è disponibile sul sito web del Comune) potrà recarsi esclusivamente presso le librerie e/o cartolibrerie accreditate, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, presentando il codice fiscale dell’alunno al quale è assegnato il contributo.

Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione è disponibile l’elenco delle rivendite accreditate. Fino al 31 dicembre 2025 inoltre, sarà possibile usufruire dei buoni scolastici erogati per l’anno scolastico 2024-2025.

I contributi vanno da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 252 in base alla graduatoria stilata con gli indicatori Isee.