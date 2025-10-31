Torre del Greco, contributo disabili: ecco l'avviso pubblico L'iniziativa del comune e le modalità

Mario Pepe

Concessione di contributo economico a sostegno delle spese di trasporto delle persone con disabilità frequentati strutture riabilitative: è l’avviso pubblico redatto - su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino - dal dirigente Alessandro Gennaro Borrelli e dal rup-funzionaria assistente sociale Martina Improta. Possono presentare domanda di partecipazione i residenti a Torre del Greco che presentino assenza di prestazioni sociosanitarie per le quali il trasporto venga già previsto all’interno della prestazione, con certificazione ai sensi della legge 104/1992 e frequenza presso centro/struttura riabilitativa.

La domanda, che va redatta sul modulo presente sul sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it), dovrà essere presentata all’ufficio protocollo di palazzo La Salle dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure a mezzo pec (protocolo.torredelgreco@asmepec.it) entro e non oltre le ore 12 del prossimo 17 novembre. I documenti necessari da allegare all’istanza e i criteri di valutazione sono presenti nell’avviso pubblico, sempre reperibile sul sito dell’ente.