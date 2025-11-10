Torre del Greco: La città del corallo alla biennale dell'architettura di Venezia Il sindaco ha riferito i dettagli del percorso di sviluppo della città

Mario Pepe

I processi di rigenerazione urbana di Torre del Greco sono stati discussi durante il convegno “Campania, terra di mare”, nell’ambito della Biennale di Architettura di Venezia.

Il sindaco Luigi Mennella ha inviato un video dedicato, tracciando un percorso di continuità lungo la storia di Torre del Greco: passato, presente e futuro per la comunità ed il territorio di una città che costituisce un esempio virtuoso di utilizzo dei finanziamenti per la rigenerazione in Campania, da Più Europa, ai Pics, fino agli attuali Prius (programmi rigenerazione integrata urbana sostenibile).

La programmazione e gli interventi - in corso e futuri - sono stati descritti dall’architetto Giovanni Di Leo: ampliamento del porto, riqualificazione della Litoranea e del centro storico, ripascimento delle spiagge, il nuovo Mac3 (museo di arte, città, corallo, cammeo), il futuro di Villa Macrina, del parco Bottazzi, dei molini Marzoli con la realizzazione dei dipartimenti dell’Università di Biologia marina per la ricerca sul corallo. Soprattutto questi nodi relativi alla rigenerazione sono stati collegati in un sistema di connessioni per lo sviluppo del turismo, integrato alla valorizzazione del territorio e all'economia del mare, attraverso una reale partecipazione delle comunità locali.

Di Leo ha riferito i dettagli del percorso di sviluppo della città di Torre del Greco, collegandoli agli esempi più innovativi di trasformazione dei territori costieri in Europa, in particolare rispetto al turismo sostenibile, in grande sintonia con la partecipazione del sindaco Mennella al recente World Travel Market di Londra, in qualità di di coordinatore del settore turismo dell’area vesuviana per l'Anci della Campania.