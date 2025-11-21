Torre del Greco, plesso Romano: attività didattiche a La Salle Giovedì 27 novembre partiranno le lezioni nelle dodici aule realizzate all’interno del complesso

Mario Pepe

Giovedì 27 novembre partiranno le lezioni nelle dodici aule realizzate all’interno del complesso La Salle di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si mette così fine ai disagi patiti dagli alunni e dai genitori del plesso Romano di via Antonio De Curtis, temporaneamente chiuso a causa di problemi di natura strutturale. A metterlo nero su bianco, dopo l’impegno che ha visto in campo sin dal primo momento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, è il dirigente alla pubblica istruzione Gaetano Camarda, che ha scritto una lettera alla dirigente dell’istituto comprensivo Giampietro-Romano, Rosaria Colantuono. Una notizia accolta con soddisfazione dalla dirigente e da tutta la platea scolastica dell’istituto comprensivo Giampietro-Romano. Il sindaco Mennella e il vicesindaco e titolare della delega all’edilizia scolastica Michele Polese hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare lo stato delle nuove dodici aule al termine della chiusura degli interventi: «Si è trattato di una vera e propria corsa contro il tempo – afferma il primo cittadino – che ha visto impegnati gli uffici preposti e più in generale l’intera amministrazione. Quanto realizzato in così breve tempo, sommato all’importante apporto arrivato dalla dirigenza scolastica dell’istituto Falcone-Scauda, che ha concesso sei aule del ritrovato plesso Orsi, ha permesso di mettere fine al forte disagio, dovuto ai doppi turni, per gli allievi della scuola media Romano. Il nostro lavoro non si ferma, ovviamente, e sono già in campo tutte le necessarie attività per puntare a riavviare le attività didattiche all’interno del plesso di via De Curtis, oggi temporaneamente chiuso in attesa dei necessari interventi di carattere strutturale».