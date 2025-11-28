Pollena Trocchia: pronta per essere messa in funzione la casa dell'acqua Domani mattina alle 10.30 l'inaugurazione

"Offrire un nuovo servizio alla comunità, promuovere il consumo responsabile, la sostenibilità e la qualità dell’acqua pubblica".

È questo il doppio obiettivo a cui punta la nuova casetta dell’acqua di Pollena Trocchia, installata in via Esperanto, nelle adiacenze del municipio. Domani mattina, a partire dalle ore 10:30, la struttura sarà ufficialmente inaugurata e messa in funzione alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti di Ecoffice, la ditta che si occuperà della Casetta.

"Siamo felici di invitare la cittadinanza all’inaugurazione della casetta dell’acqua, che promuove sostenibilità, qualità e risparmio. Sono questi tre valori fondamentali per il nostro agire amministrativo, a cui cerchiamo di tendere sempre nel corso del nostro operato.

La cerimonia al termine della quale verrà anche offerto un buffet a tutti i partecipanti, sarà anche un momento per stare insieme e dare il benvenuto a un servizio in più per la nostra comunità - ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia - siamo lieti di ospitare sul territorio comunale la casetta dell’acqua, che riduce l’uso di bottiglie di plastica e le emissioni di Co2 legate al trasporto, offrendo acqua di qualità a prezzi contenuti".

La cerimonia di domani sarà inoltre l’occasione per dare il via ufficialmente al funzionamento di altre due macchine: il nuovo distributore di sacchetti per la raccolta differenziata e il contenitore per il conferimento di piccoli Raee, istallate sempre a ridosso della casa comunale - ha spiegato Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.