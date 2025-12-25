Natale ad Acerra: l'amministrazione approva il bilancio, ecco le priorità Scuola, welfare e cultura senza aumentare le tasse

Scuola, welfare e cultura senza aumentare le tasse: via libera al Bilancio 2026-2028. E’ quanto ha deliberato il consiglio comunale di Acerra che oggi, con i 16 voti favorevoli della maggioranza, ha approvato il documento finanziario 2026–2028. Assente dall’aula la minoranza.

“Un atto politico, prima ancora che amministrativo - ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico - un passaggio che definisce la direzione in cui vogliamo portare la nostra città, con una maggioranza solida, responsabile e fedele agli impegni presi con gli acerrani”.

Un bilancio che mette al centro la città: “In un periodo storico segnato da inflazione, aumento dei costi dei servizi, energia più cara e interessi sui mutui sempre più pesanti per tutti gli enti locali, abbiamo scelto la strada più difficile: non tagliare i servizi, non indebolire il welfare, non scaricare il peso sui cittadini”.

Il bilancio approvato, infatti, garantisce continuità e qualità dei servizi essenziali, piena copertura delle obbligazioni e degli impegni assunti, sostegno ai servizi sociali e scolastici, fondamentali per famiglie e bambini ed equilibrio finanziario dell’Ente senza compromessi. “Un bilancio realistico, prudente ma capace di investire. Un bilancio che prepara il terreno a nuovi passi avanti già nel 2026, con servizi più forti, infrastrutture migliori e una città più moderna. Non un documento tecnico, ma la traduzione concreta di ciò che abbiamo promesso e che stiamo mantenendo” ha aggiunto il sindaco.

LE LINEE STRATEGICHE

CULTURA

Si continua ad investire sul Castello come centro vivo della vita culturale con la promozione di percorsi turistici che valorizzano la storia e l’identità.

SCUOLA

La mensa scolastica viene estesa anche alle scuole primarie a tempo pieno, un intervento concreto di sostegno alle famiglie.

SICUREZZA È LEGALITÀ

La sicurezza urbana e la legalità non sono slogan, ma diritti dei cittadini. Rafforzata la videosorveglianza, con l’aumento del presidio sul territorio e il consolidamento della collaborazione con le forze dell’ordine così che ogni quartiere possa sentirsi protetto.

AMBIENTE

Dai proclami ai fatti: Acerra ha pagato per anni il prezzo dell’inquinamento. Per questo l’amministrazione comunale ha scelto una linea chiara: meno parole e più bonifiche; meno propaganda e più risultati verificabili; meno personalismi e più responsabilità di governo. Cura del verde pubblico, rigenerazione urbana, contrasto al degrado, raccolta differenziata più efficiente, campagne educative, bonifiche programmate. La bonifica della discarica di Calabricito rappresenta in pieno questa impostazione: non un atto di propaganda, ma il risultato di scelte amministrative concrete. “Questa è la differenza tra chi usa l’ambiente come bandiera politica e chi lo tutela davvero, ogni giorno” ha spiegato d’Errico.

AGRICOLTURA E TERRITORIO

Si rafforza il marketing territoriale per promuovere le eccellenze locali. Vengono valorizzati i prodotti agricoli sostenendo qualità e filiere corte, con la garanzia di pulizia e manutenzione delle strade poderali, a supporto del lavoro agricolo e della tutela del territorio.



COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO

Si guarda al futuro del tessuto produttivo con l’aggiornamento del SIAD, per accompagnare la crescita e sostenere le attività presenti e future.

TRIBUTI LOCALI

Qui la scelta politica è chiara e netta: non sono state aumentate le tasse. In un contesto nazionale difficile, decidere di mantenere invariati i tributi significa proteggere i cittadini, le famiglie, i commercianti. Parallelamente viene rafforzato il contrasto all’evasione per garantire equità e maggiori risorse per la città, senza chiedere un euro in più a chi già paga correttamente.



“Questo bilancio rappresenta un impegno: un impegno di fiducia, di responsabilità e di rispetto tra amministrazione e cittadini - la dichiarazione congiunta delle 12 liste che compongono la maggioranza di governo tra Acerra Popolare, Acerra al Centro, Acerra Cresce, Europa Verde, Acerra Insieme, Iniziativa Democratica, SiAmo Acerra, Acerra Libera, Acerra in Azione, Lista Lettieri, Movimento Fare e Acerra Attiva - un impegno che dice con chiarezza che la nostra maggioranza governa con serietà, visione e coerenza, mettendo l’interesse della comunità sempre davanti a tutto. Continueremo a lavorare ogni giorno per una città più sicura, più inclusiva, più moderna, più verde, più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Una città che cresce. Una città che guarda avanti. Una città che non lascia indietro nessuno”.