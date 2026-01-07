Castellammare, eventi privati non autorizzati: pugno duro del sindaco Il primo cittadino annunzia azioni contro i responsabili

"Il comune di Castellammare di Stabia precisa che non ha mai autorizzato l’utilizzo dello stadio 'Romeo Menti' per feste o eventi di natura privata. Qualora simili iniziative si siano svolte, esse sono da ritenersi in totale difformità rispetto alle regole e alle disposizioni imposte dall’amministrazione comunale.

In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un evento privato svoltosi nel febbraio 2025, riconducibile a un esponente della tifoseria organizzata, si chiarisce che ogni eventuale responsabilità ricade esclusivamente sui soggetti incaricati della gestione quotidiana dell’impianto sportivo" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza sindaco di Castellammare di Stabia.

"L’amministrazione comunale, a tutela della legalità, della trasparenza e del corretto utilizzo dei beni pubblici, si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie, nelle sedi opportune, nei confronti della società S.S. Juve Stabia e delle eventuali società da essa individuate per la gestione dello Stadio, al fine di accertare eventuali responsabilità e garantire il pieno rispetto delle convenzioni e delle normative vigenti" - conclude il primo cittadino.