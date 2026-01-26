Torre Annunziata, interventi sul porto: vertice in comune Interventi possibili grazie al finanziamento complessivo di 34 milioni di euro

Mario Pepe

Riunione operativa al Comune per programmare gli interventi sul porto. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha ricevuto i progettisti, i tecnici della Regione Campania e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Collegato da remoto anche il vicepresidente della Regione e assessore al Mare e Trasporti, Mario Casillo.

Nel corso della riunione si sono affrontati i due temi principali che riguardano l’area portuale: le opere di difesa e i lavori di ampliamento.

Interventi possibili grazie al finanziamento complessivo di 34 milioni di euro: 26,9 milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture grazie ai fondi Pac e 6,9 milioni di fondi europei ottenuti dall’Amministrazione Comunale grazie a una delibera della giunta regionale del novembre 2024.

“«Il porto della nostra città è il terzo della Campania, dietro solo ai due capoluoghi Napoli e Salerno e, a differenza degli altri, è l’unico ampliabile.

Il porto è di proprietà della Regione Campania – ha detto Cuccurullo - Con il governo della Campania abbiamo una identità di visione e il fatto che alla riunione abbia partecipato anche il vicepresidente Casillo testimonia l’attenzione della Regione per Torre Annunziata".

Tra le opere di difesa, la realizzazione del molo di sottoflutto e l'allungamento di quello di sopraflutto. Interventi che risolveranno definitivamente il problema del naturale insabbiamento del porto, dovuto alle correnti marine.

Tra le opere di ampliamento, oltre a nuove banchine e all'area per la nautica da diporto, anche la realizzazione di una passeggiata panoramica sul molo di ponente. «Ho chiesto ai tecnici progettisti di prevedere una passerella sul molo di ponente – ha spiegato Cuccurullo – per consentire alla città di vivere in maniera diretta il rapporto con il porto e il mare».