Torre Annunziata, interventi sul porto: vertice in comune

Mario Pepe
Riunione operativa al Comune per programmare gli interventi sul porto. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha ricevuto i progettisti, i tecnici della Regione Campania e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Collegato da remoto anche il vicepresidente della Regione e assessore al Mare e Trasporti, Mario Casillo.
Nel corso della riunione si sono affrontati i due temi principali che riguardano l’area portuale: le opere di difesa e i lavori di ampliamento.
Interventi possibili grazie al finanziamento complessivo di 34 milioni di euro: 26,9 milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture grazie ai fondi Pac e 6,9 milioni di fondi europei ottenuti dall’Amministrazione Comunale grazie a una delibera della giunta regionale del novembre 2024.
“«Il porto della nostra città è il terzo della Campania, dietro solo ai due capoluoghi Napoli e Salerno e, a differenza degli altri, è l’unico ampliabile.
Il porto è di proprietà della Regione Campania – ha detto Cuccurullo - Con il governo della Campania abbiamo una identità di visione e il fatto che alla riunione abbia partecipato anche il vicepresidente Casillo testimonia l’attenzione della Regione per Torre Annunziata".
Tra le opere di difesa, la realizzazione del molo di sottoflutto e l'allungamento di quello di sopraflutto. Interventi che risolveranno definitivamente il problema del naturale insabbiamento del porto, dovuto alle correnti marine.
Tra le opere di ampliamento, oltre a nuove banchine e all'area per la nautica da diporto, anche la realizzazione di una passeggiata panoramica sul molo di ponente. «Ho chiesto ai tecnici progettisti di prevedere una passerella sul molo di ponente – ha spiegato Cuccurullo – per consentire alla città di vivere in maniera diretta il rapporto con il porto e il mare».