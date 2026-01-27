Vico Equense: tutto pronto per la Aequastabia La gara podistica sulla distanza delle dieci miglia

Mario Pepe

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Aequastabia, la gara podistica sulla distanza delle dieci miglia (16,96 km) in programma domenica primo febbraio, con partenza alle ore 8.30 e arrivo previsto a corso Filangieri a Vico Equense e giro di boa a via del Marinaro a Castellammare di Stabia.

Gli organizzatori (la gara è promossa dalla società Atletica Eventi Run sotto l’egida di Coni, Fidal e Uisp) stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. “Le iscrizioni on line sono aperte fino al 29 gennaio alle ore 22 – spiega Andrea Fontanella della Atletica Eventi Run – ma, se il numero massimo di mille adesioni non verrà raggiunto, sarà possibile formalizzare la propria partecipazione presso il villaggio che sarà attivo il giorno prima della corsa, sabato 31 gennaio, nella zona della stazione ferroviaria di Castellammare in piazza Matteotti, presso la sede dell’associazione Città Viva. Al villaggio, attivo dalle 13 alle 20, sarà inoltre possibile ritirare il pettorale ed il pacco gara”.

Attive le istituzioni coinvolte, con in testa i Comuni di Vico Equense e Castellammare di Stabia. “Questa manifestazione – affermano il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello e l’assessore alo sport, Francesco De Simone – rappresenta una vera celebrazione dei valori più autentici dello sport: passione, sacrificio, condivisione e inclusione. Questa corsa è un’eccellenza nel panorama nazionale, capace di unire la bellezza straordinaria del nostro territorio con un messaggio forte e universale: lo sport è di tutti e per tutti. Desideriamo ringraziare Andrea Fontanella per l’impegno, la visione e la passione con cui, da anni, contribuisce alla crescita di questo straordinario progetto sportivo”.

“La Aequastabia – dichiara il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza – è un evento che unisce sport, territorio e promozione. Castellammare è pronta ad accogliere nuovamente gli atleti lungo alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici della nostra città. Sarà una bella giornata di sport, favorita anche da uno scenario naturale straordinario come la nostra villa comunale, capace di valorizzare Castellammare di Stabia e trasmettere un messaggio positivo di passione sportiva.

Un grazie agli organizzatori per l’impegno e la passione con cui rendono possibile un evento”. “Apriremo simbolicamente il mese di febbraio all'insegna dello sport – aggiunge l’assessore allo sport di Castellammare di Stabia, Nunzia Acanfora – accogliendo atleti e appassionati in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio”.