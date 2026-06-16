Sant’Agnello: cittadinanza onoraria alla campionessa olimpica Monica De Gennaro

Venerdì 19 giugno 2026 ore 18:00 sala consiliare del comune

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Un momento di festa condiviso con tutta l’amministrazione comunale, riunita per la seduta di consiglio dedicata, con le associazioni sportive del territorio e con la cittadinanza...

Sant'Agnello.  

 

Venerdì 19 giugno 2026 alle 18:00 nella sala consiliare del comune di Sant’Agnello verrà conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria a Monica De Gennaro, straordinaria atleta della Nazionale italiana di pallavolo e campionessa olimpica.

Un momento di festa condiviso con tutta l’amministrazione comunale, riunita per la seduta di consiglio dedicata, con le associazioni sportive del territorio e con la cittadinanza.

 

"Consegniamo simbolicamente le chiavi della nostra cittadina ad una grande atleta, entrata nella storia dell’Italia e della nostra terra - dichiara il sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola - Nel corso di una carriera leggendaria, la nostra Moki ha saputo interpretare i valori dello sport nella forma più pura, incarnandoli con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio. Invitiamo tutti, in particolare le giovani generazioni, a partecipare a questo momento ufficiale, prima in seduta di Consiglio e poi nel momento di dialogo con Monica De Gennaro.

È un bel modo per sentirsi parte delle decisioni amministrative e per rendere omaggio ad un grande talento che ha mosso i primi passi qui a Sant’Agnello per poi conquistare la vetta del mondo".

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